Комитет Верховной рады по вопросам местного самоуправления поддержал увольнение Алексея Чернышева с должности министра развития громад и территорий. Решение было принято единогласно.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, соответствующее постановление сейчас будет зарегистрировано в Раде и поддержано в ближайшее время.

Как сообщил Ярослав Железняк, сам Чернышев аргументировал свой переход на должность руководителя НАК «Нафтогаз» «энергетической опасностью, за которую он отвечает как глава штаба».

— Об этом он (Чернышев – прим.) сказал на заседании Комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления, который поддержал его заявление об отставке с должности министра, — отметил Ярослав Железняк.

При этом нардеп написал, что Чернышев также прокомментировал объединение Минрегиона и Мининфраструктуры. По его словам, такая «реконфигурация» прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств, но «пока об этом говорить преждевременно».

Напомним, что 2 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали заявление об отставке министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.