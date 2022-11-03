Начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова рассказала, что российские военные готовятся к бою с украинскими силами в городе.

Об этом она сообщила проекту Радио Свобода «Новости Приазовья».

— Без боя просто так Херсон не сдадут. Потому что есть приказ стоять до последнего, хотя есть понимание, что это бессмысленная ситуация, но они вынуждены, – говорит Галина Лугова.

В целом ситуация в городе «сложная и напряженная», отметила глава военной администрации.

— Ситуация в Херсоне очень напряженная, довольно сложная. Да, наблюдается, что оккупанты готовятся дать отпор и ощущение такое, что без боя они не сдадутся. Хотя, общаясь с жителями, солдаты РФ, определенная их часть, утверждают и понимают, что непонятно, за что они борются, боятся отдыхать ночью, потому что не знают, откуда прилетит, и они будут уничтожены, – добавила Галина Лугова.

Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части юга Украины, редакция не может получить официального подтверждения об озвученных показаниях или независимо их проверить.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что со здания Херсонской облгосадминистрации в оккупированном Херсоне сняли флаг России – фото и видео опубликованы в местных пабликах, их публикуют также российские СМИ.