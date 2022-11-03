В Херсоне из здания облгосадминистрации исчез флаг Российской Федерации.

Об этом сообщает первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Он отмечает, что фото на котором видно, что из здания исчез российский флаг, сделанный сегодня, 3 ноября.

—Херсонская областная государственная администрация. Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете, чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимайте свои тряпки, – написал он.

Кроме того, издание Мост разместило видео из Херсона. На нем местные жители рассказывают, что россияне убегали и в одном из гаражей у многоэтажек покинули еду и топливо.

Ранее назначенный россиянами заместитель председателя оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильная».

Напомним, российские оккупанты используют Геническ, который расположен в Херсонской области возле Крыма, как базу для учений мобилизованных военных , утверждает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.