Назначенный россиянами заместитель председателя оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильна».

При этом видео он записал сидя в своей машине, набитой сумками с вещами.

Рассказывая о том, как у оккупантов все хорошо в Херсоне, коллаборант несколько раз повторил словосочетание «пока что».

— Ситуация по-прежнему стабильна. Пока что все в порядке. Жизнеобеспечение города на нормальном уровне. На линии фронта пока без изменений. Слышны бои где-то дальше. Попытки прорваться нацистов есть, они не оставляют такой возможности. Но пока что все под полным контролем, – сказал он.

Коллаборант рекомендовал жителям Херсона и правобережной части области эвакуироваться на левый берег. Также он подтвердил обстрел здания, захваченного оккупантами Голопристанской администрации.

— Пока держимся, все под контролем, но я очень прошу жителей Херсона эвакуироваться на левый берег, — добавил он.

Напомним, российские оккупанты используют Геническ, который расположен в Херсонской области возле Крыма, как базу для учений мобилизованных военных , утверждает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.