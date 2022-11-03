Назначенный россиянами заместитель председателя оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильна».
При этом видео он записал сидя в своей машине, набитой сумками с вещами.
Рассказывая о том, как у оккупантов все хорошо в Херсоне, коллаборант несколько раз повторил словосочетание «пока что».
— Ситуация по-прежнему стабильна. Пока что все в порядке. Жизнеобеспечение города на нормальном уровне. На линии фронта пока без изменений. Слышны бои где-то дальше. Попытки прорваться нацистов есть, они не оставляют такой возможности. Но пока что все под полным контролем, – сказал он.
Коллаборант рекомендовал жителям Херсона и правобережной части области эвакуироваться на левый берег. Также он подтвердил обстрел здания, захваченного оккупантами Голопристанской администрации.
— Пока держимся, все под контролем, но я очень прошу жителей Херсона эвакуироваться на левый берег, — добавил он.
Напомним, российские оккупанты используют Геническ, который расположен в Херсонской области возле Крыма, как базу для учений мобилизованных военных , утверждает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Ранее сообщалось, что в Украине только за одни сутки открыто 71 уголовное производство по военным преступлениям Вооруженных сил Российской Федерации на территории временно оккупированной Херсонской области.
Также сообщалось, что российские войска сейчас сосредоточены на построении защитных сооружений на левобережье Херсона, в том числе и в Новой Каховке.
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А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
Назначенный россиянами заместитель председателя оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильна».
При этом видео он записал сидя в своей машине, набитой сумками с вещами.
Рассказывая о том, как у оккупантов все хорошо в Херсоне, коллаборант несколько раз повторил словосочетание «пока что».
— Ситуация по-прежнему стабильна. Пока что все в порядке. Жизнеобеспечение города на нормальном уровне. На линии фронта пока без изменений. Слышны бои где-то дальше. Попытки прорваться нацистов есть, они не оставляют такой возможности. Но пока что все под полным контролем, – сказал он.
Коллаборант рекомендовал жителям Херсона и правобережной части области эвакуироваться на левый берег. Также он подтвердил обстрел здания, захваченного оккупантами Голопристанской администрации.
— Пока держимся, все под контролем, но я очень прошу жителей Херсона эвакуироваться на левый берег, — добавил он.
Напомним, российские оккупанты используют Геническ, который расположен в Херсонской области возле Крыма, как базу для учений мобилизованных военных , утверждает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Ранее сообщалось, что в Украине только за одни сутки открыто 71 уголовное производство по военным преступлениям Вооруженных сил Российской Федерации на территории временно оккупированной Херсонской области.
Также сообщалось, что российские войска сейчас сосредоточены на построении защитных сооружений на левобережье Херсона, в том числе и в Новой Каховке.