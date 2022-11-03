На территории Херсонской области российские оккупанты запретили местному населению пользоваться лодками, а детей из интернатов – вывезли в оккупированный Крым.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, из интернатов Херсона вывезли детей на территорию оккупированного Крыма. На сегодняшний день детей разместили на базе одной из психиатрических больниц Симферополя. Также на территорию оккупированного полуострова перевезли заключенных Херсонской колонии.

— Местных жителей предупреждают, что все причалы (даже небольшие деревенские) должны быть пустыми. В случае нахождения любых плавсредств, их либо уничтожат, либо конфискуют, – говорится в сообщении ГУР.

Там отмечают, что на протяжении последних недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной администрации в пансионаты, расположенные на Арабатской Стрелке. Владельцев баз отдыха заставляют расселять переселенцев. Кроме того, российские военные производят поиск свободных помещений для расселения.

В настоящее время военные РФ активно используют дорогу через Арабатскую Стрелку между Крымом и Херсонской областью. До 24 февраля указанная дорога не использовалась, поскольку была перекопана и имела рвы. После начала вооруженной агрессии инженерные подразделения с РФ восстановили грунтовую дорогу и транспортное сообщение, что позволило уменьшить маршрут из оккупированного Крыма в Херсонскую, а в дальнейшем и Донецкую область ориентировочно на 120 км.

Напомним, начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова рассказала, что российские военные готовятся к бою с украинскими силами в городе.