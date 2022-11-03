Российские военные грабят как жильё жителей Херсона, так и предприятия захваченного города.

Об этом проекту Радио Свобода «Новости Приазовья» сообщила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

— Разграблено абсолютно все имущество в нашем городе, которое принадлежало коммунальным предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность нашего города. Коммунальное предприятие «Херсонгорводоканал», имевшее на своем балансе большое количество именно технических средств, машин, это все вывезено, ничего нет. Такая же ситуация и предприятия «Херсонгаз». Оно полностью опустошено. Наш автопарк, который был пополнен 30 автобусами, они все вывезли. «Скорые помощи», которые были в городе, все вывезены, пожарные машины – никакой не осталось, – рассказала Галина Лугова.

Редакция отмечает, что, учитывая боевые действия и оккупацию Россией части юга Украины, они не могут получить официального подтверждения об озвученных показаниях или независимо их проверить.

Напомним, начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова рассказала, что российские военные готовятся к бою с украинскими силами в городе.