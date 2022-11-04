Кабинет Министров на заседании в четверг, 3 ноября, назначил эксминистра развития громад и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в распоряжении правительства №983-р от 3 ноября, которое вступило в силу сегодня, 4 ноября.

— Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», говорится в документе.

Алексей Чернышев с марта 2020 был министром развития громади территорий. До этого с октября 2019 года он возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.

Ранее Чернышев занимался инвестиционным и девелоперским бизнесом, в его сферу бизнес-интересов входила коммерческая недвижимость. Имеет экономическое и юридическое образование.

Как сообщалось, 3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий.