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Кабинет Министров на заседании в четверг, 3 ноября, назначил эксминистра развития громад и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом говорится в распоряжении правительства №983-р от 3 ноября, которое вступило в силу сегодня, 4 ноября.
— Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», говорится в документе.
Алексей Чернышев с марта 2020 был министром развития громади территорий. До этого с октября 2019 года он возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.
Ранее Чернышев занимался инвестиционным и девелоперским бизнесом, в его сферу бизнес-интересов входила коммерческая недвижимость. Имеет экономическое и юридическое образование.
Как сообщалось, 3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий.
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Кабинет Министров на заседании в четверг, 3 ноября, назначил эксминистра развития громад и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом говорится в распоряжении правительства №983-р от 3 ноября, которое вступило в силу сегодня, 4 ноября.
— Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», говорится в документе.
Алексей Чернышев с марта 2020 был министром развития громади территорий. До этого с октября 2019 года он возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.
Ранее Чернышев занимался инвестиционным и девелоперским бизнесом, в его сферу бизнес-интересов входила коммерческая недвижимость. Имеет экономическое и юридическое образование.
Как сообщалось, 3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий.