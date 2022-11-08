Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к городскому голове Одессы Геннадию Труханову о необходимости демонтажа вывесок и наружной рекламы на государственном языке.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка.

— Еще в феврале 2022 года было направлено соответствующее письмо о необходимости принятия мер по недопущению нарушения на территории города Одессы требований закона в части размещения информации для общего ознакомления, а также наружной рекламы на негосударственном языке. Однако по состоянию на сегодняшний день ни ответа, ни ответных действий нет, — отметил языковой омбудсмен в письме.

Также указывается на необходимость внесения в правила благоустройства Одессы и других актов норм о том, что информация на вывесках, табличках и других носителях в обязательном порядке должна представляться на государственном языке с возможностью при необходимости дублирования на других языках.

Отмечается, что языковому омбудсмену поступают многочисленные обращения и сообщения относительно нарушений языкового закона в Одессе. Это подтверждается и мониторингом, проведенным одесскими активистами, показавшим, что из 150 проверенных ими магазинов каждый второй нарушает языковое законодательство.

— Ситуация по соблюдению языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна еще и в свете того, что власти России используют русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Языковой вопрос является одним из главных в ведении российской федерацией войны против Украины. Итак – размещенная с нарушениями наружная реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана. Это требование Закона. Это требование времени. Это один из залогов победы Украины, — убежден Тарас Креминь.

Ранее сообщалось, что языковой омбудсмен Тарас Кремень оштрафовал второго человека по новому языковому закону. Им стала работница ЖЭКа «Софиевский», который подает воду и электричество в новый микрорайон между Киевом и Вишневым.