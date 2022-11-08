Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который приводил российские ракеты по военным и правоохранительным зданиям в Николаеве.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева.

В первую очередь оккупанты «охотились» за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали осуществить прицельный ракетный удар.

Собранную информацию корректировщик пытался передать через анонимный телеграмм-канал, созданный спецслужбами РФ. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали его.

Злоумышленником оказался местный житель, сам вышедший на агрессора для сотрудничества.

Для этого активно распространял через социальные сети свои прокремлевские взгляды и оправдывал военные преступления захватчиков. Так он попал в поле зрения оккупантов и был вовлечен в сбор разведданных.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у него доказательства подрывной деятельности.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в ходе спецоперации в Донецкой области Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного агента спецслужб РФ , который вел разведывательно-подрывную деятельность в регионе.