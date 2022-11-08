Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который приводил российские ракеты по военным и правоохранительным зданиям в Николаеве.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева.
В первую очередь оккупанты «охотились» за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали осуществить прицельный ракетный удар.
Собранную информацию корректировщик пытался передать через анонимный телеграмм-канал, созданный спецслужбами РФ. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали его.
Злоумышленником оказался местный житель, сам вышедший на агрессора для сотрудничества.
Для этого активно распространял через социальные сети свои прокремлевские взгляды и оправдывал военные преступления захватчиков. Так он попал в поле зрения оккупантов и был вовлечен в сбор разведданных.
В ходе обысков правоохранители обнаружили у него доказательства подрывной деятельности.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
Напомним, в ходе спецоперации в Донецкой области Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного агента спецслужб РФ , который вел разведывательно-подрывную деятельность в регионе.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который приводил российские ракеты по военным и правоохранительным зданиям в Николаеве.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева.
В первую очередь оккупанты «охотились» за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали осуществить прицельный ракетный удар.
Собранную информацию корректировщик пытался передать через анонимный телеграмм-канал, созданный спецслужбами РФ. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали его.
Злоумышленником оказался местный житель, сам вышедший на агрессора для сотрудничества.
Для этого активно распространял через социальные сети свои прокремлевские взгляды и оправдывал военные преступления захватчиков. Так он попал в поле зрения оккупантов и был вовлечен в сбор разведданных.
В ходе обысков правоохранители обнаружили у него доказательства подрывной деятельности.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
Напомним, в ходе спецоперации в Донецкой области Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного агента спецслужб РФ , который вел разведывательно-подрывную деятельность в регионе.