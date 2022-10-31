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В ходе спецоперации в Донецкой области Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного агента спецслужб РФ, который вел разведывательно-подрывную деятельность в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленник корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута, а затем передавал оккупантам информацию об их «результатах».
Кроме того, злоумышленник объезжал территорию района для скрытого наблюдения за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ.
Собранные разведданные он передавал своему русскому «координатору». Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого уже была идентифицирована сотрудниками СБУ.
Во время задержания злоумышленника у него обнаружен мобильный телефон с подтверждениями скрытой передачи закрытой информации в РФ.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.
Ранее Служба безопасности задержала депутата Купянского райсовета, который во время оккупации одним из первых начал работать на россиян и снабжал их продовольствием.
Также СБУ задержала коллаборантку, возглавлявшую оккупационную «роспочту» на Харьковщине.
Напомним, что начальник КП «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак оказался агентом Кремля. Он «сдавал» россиянам данные военнослужащих и силовиков. Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.
Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал сегодняшнее задержание директора КП «Николаевская ритуальная служба» Александра Сагайдака в подозрении в государственной измене. По словам мэра, он лично хотел присутствовать при задержании, чтобы «посмотреть этому подонку в глаза».
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В ходе спецоперации в Донецкой области Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного агента спецслужб РФ, который вел разведывательно-подрывную деятельность в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленник корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута, а затем передавал оккупантам информацию об их «результатах».
Кроме того, злоумышленник объезжал территорию района для скрытого наблюдения за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ.
Собранные разведданные он передавал своему русскому «координатору». Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого уже была идентифицирована сотрудниками СБУ.
Во время задержания злоумышленника у него обнаружен мобильный телефон с подтверждениями скрытой передачи закрытой информации в РФ.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.
Ранее Служба безопасности задержала депутата Купянского райсовета, который во время оккупации одним из первых начал работать на россиян и снабжал их продовольствием.
Также СБУ задержала коллаборантку, возглавлявшую оккупационную «роспочту» на Харьковщине.
Напомним, что начальник КП «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак оказался агентом Кремля. Он «сдавал» россиянам данные военнослужащих и силовиков. Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.
Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал сегодняшнее задержание директора КП «Николаевская ритуальная служба» Александра Сагайдака в подозрении в государственной измене. По словам мэра, он лично хотел присутствовать при задержании, чтобы «посмотреть этому подонку в глаза».