В ходе спецоперации в Донецкой области Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного агента спецслужб РФ, который вел разведывательно-подрывную деятельность в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленник корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута, а затем передавал оккупантам информацию об их «результатах».

Кроме того, злоумышленник объезжал территорию района для скрытого наблюдения за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ.

Собранные разведданные он передавал своему русскому «координатору». Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого уже была идентифицирована сотрудниками СБУ.

Во время задержания злоумышленника у него обнаружен мобильный телефон с подтверждениями скрытой передачи закрытой информации в РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Ранее Служба безопасности задержала депутата Купянского райсовета, который во время оккупации одним из первых начал работать на россиян и снабжал их продовольствием.

Также СБУ задержала коллаборантку, возглавлявшую оккупационную «роспочту» на Харьковщине.

Напомним, что начальник КП «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак оказался агентом Кремля. Он «сдавал» россиянам данные военнослужащих и силовиков. Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.

Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал сегодняшнее задержание директора КП «Николаевская ритуальная служба» Александра Сагайдака в подозрении в государственной измене. По словам мэра, он лично хотел присутствовать при задержании, чтобы «посмотреть этому подонку в глаза».