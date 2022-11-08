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В Киевской области задержан местный фермер, который с началом полномасштабного вторжения РФ одним из первых вызвался помогать захватчикам.
Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Имея фермерское хозяйство в Полесском территориальном обществе Вышгородского района, злоумышленник поставлял российским войскам оптовые партии продовольственных товаров.
При этом для их транспортировки он «конфисковал» у местного жителя грузовик, угрожая в случае отказа отдавать технику сдать его оккупантам.
Кроме того, прикрываясь связями с захватчиками, коллаборант грабил своих односельчан, забирая у них аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование для нужд ВС РФ.
Согласно ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который приводил российские ракеты по военным и правоохранительным зданиям в Николаеве.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В Киевской области задержан местный фермер, который с началом полномасштабного вторжения РФ одним из первых вызвался помогать захватчикам.
Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Имея фермерское хозяйство в Полесском территориальном обществе Вышгородского района, злоумышленник поставлял российским войскам оптовые партии продовольственных товаров.
При этом для их транспортировки он «конфисковал» у местного жителя грузовик, угрожая в случае отказа отдавать технику сдать его оккупантам.
Кроме того, прикрываясь связями с захватчиками, коллаборант грабил своих односельчан, забирая у них аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование для нужд ВС РФ.
Согласно ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который приводил российские ракеты по военным и правоохранительным зданиям в Николаеве.