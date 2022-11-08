В Киевской области задержан местный фермер, который с началом полномасштабного вторжения РФ одним из первых вызвался помогать захватчикам.

Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Имея фермерское хозяйство в Полесском территориальном обществе Вышгородского района, злоумышленник поставлял российским войскам оптовые партии продовольственных товаров.

При этом для их транспортировки он «конфисковал» у местного жителя грузовик, угрожая в случае отказа отдавать технику сдать его оккупантам.

Кроме того, прикрываясь связями с захватчиками, коллаборант грабил своих односельчан, забирая у них аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование для нужд ВС РФ.

Согласно ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который приводил российские ракеты по военным и правоохранительным зданиям в Николаеве.