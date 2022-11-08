Дмитрий Бердников

Самопровозглашенный глава оккупационных властей Мариуполя Константин Иващенко фактически отстранен от власти в городе, сообщают Силы специальных операций.

Об этом сообщает Сопротивление.

Военные уточняют, что всю власть оккупанты отдали россиянину Дмитрию Бердникову, официально назначенному на должность заместителя Иващенко.

До Мариуполя Бердников был заместителем главы правительства республики Саха (Якутия) и мэром Иркутска.

«То есть имеем типичный сценарий оккупации, когда предатели выполняют только представительские функции и нужны россиянам как ширма для «референдумов» и имитации любви местных и народовластия. Когда же потребность в такой имитации отпадает, то изменников отстраняют от власти, иногда с последующей ликвидацией», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в порт временно оккупированного Мариуполя вошли первые корабли с грузом двойного и военного назначения.