Эскиз николаевской школьницы победил на конкурсе от Укрпочты на лучшую рождественскую марку.

Об этом сообщили в управлении образования Николаевского городского совета.

Иллюстрация называется «Разъединенные войной». Автором — 11-классница Валерия Михайлова из Николаева, которая вынуждена была уехать за границу из-за боевых действий. Там у девушки и возникла идея такого рисунка.

На эскизе школьницы изображена девушка и украинский военный, которые встречают праздник врозь: она — в одиночестве, он — на линии огня.

— Эта марка отражает трудности расстояния между родными. Война разделила многие семьи и все совершенно по-разному. Кому пришлось уехать из родного города, кому отправиться за границу, а кто прямо сейчас защищает нашу страну и благодаря им мы встретим этот Новый год, — рассказала Валерия Михайлова.

Как отметили в Укрпочте, рождественская почтовая марка будет выпущена в декабре. Также эскиз будет доработан согласно предложениям участников онлайн-голосования.

Напомним, что «Укрпочта» ввела в обращение марку «Крымский мост на бес!», как напоминание о взрыве, повредившем сооружение и частично ограничившего пути поставки вооружения.