Эскиз николаевской школьницы победил на конкурсе от Укрпочты на лучшую рождественскую марку.
Об этом сообщили в управлении образования Николаевского городского совета.
Иллюстрация называется «Разъединенные войной». Автором — 11-классница Валерия Михайлова из Николаева, которая вынуждена была уехать за границу из-за боевых действий. Там у девушки и возникла идея такого рисунка.
На эскизе школьницы изображена девушка и украинский военный, которые встречают праздник врозь: она — в одиночестве, он — на линии огня.
— Эта марка отражает трудности расстояния между родными. Война разделила многие семьи и все совершенно по-разному. Кому пришлось уехать из родного города, кому отправиться за границу, а кто прямо сейчас защищает нашу страну и благодаря им мы встретим этот Новый год, — рассказала Валерия Михайлова.
Как отметили в Укрпочте, рождественская почтовая марка будет выпущена в декабре. Также эскиз будет доработан согласно предложениям участников онлайн-голосования.
Напомним, что «Укрпочта» ввела в обращение марку «Крымский мост на бес!», как напоминание о взрыве, повредившем сооружение и частично ограничившего пути поставки вооружения.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Эскиз николаевской школьницы победил на конкурсе от Укрпочты на лучшую рождественскую марку.
Об этом сообщили в управлении образования Николаевского городского совета.
Иллюстрация называется «Разъединенные войной». Автором — 11-классница Валерия Михайлова из Николаева, которая вынуждена была уехать за границу из-за боевых действий. Там у девушки и возникла идея такого рисунка.
На эскизе школьницы изображена девушка и украинский военный, которые встречают праздник врозь: она — в одиночестве, он — на линии огня.
— Эта марка отражает трудности расстояния между родными. Война разделила многие семьи и все совершенно по-разному. Кому пришлось уехать из родного города, кому отправиться за границу, а кто прямо сейчас защищает нашу страну и благодаря им мы встретим этот Новый год, — рассказала Валерия Михайлова.
Как отметили в Укрпочте, рождественская почтовая марка будет выпущена в декабре. Также эскиз будет доработан согласно предложениям участников онлайн-голосования.
Напомним, что «Укрпочта» ввела в обращение марку «Крымский мост на бес!», как напоминание о взрыве, повредившем сооружение и частично ограничившего пути поставки вооружения.