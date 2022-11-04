Украинский почтовый оператор «Укрпочта» ввел в обращение марку «Крымский мост на бис!» как напоминание о взрыве, который повредил сооружение и частично ограничил пути поставки вооружения.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

— Все значимые события, происходящие в нашей стране, запечатлевает украинская филателия. Крымский мост – временно нежелательная связь Украины с россией, символ оккупации, произвол. Произошедший на мосту взрыв — предвестник будущего распада государства-террориста. Укрпочта ежедневно работает ради победы страны и для каждого украинца, - отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

Он уточнил, что почтовая марка «Крымский мост на бис!» содержит тонкие детали: окурок в руках героини, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты создают себе слишком много проблем от курения в запрещенных местах, летящий в пропасть автомобиль, теряя награбленную бытовую технику, «Случайно» пролетавший над мостом и разбитый вражеский танк.

С целью повышения коллекционной ценности тираж почтовой марки уменьшен по сравнению с анонсированным, он составит 2,1 млн. экземпляров или 300 тыс. марковых листов. Номинальная стоимость – 18 грн за марку или 126 грн за лист из 7 марок. В почтовую марку будет выпущен конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и открытка.

Автором марки выступил художник-живописец, работающий в технике живописи, графики и инсталляции Юрий Шаповал. Купить новый почтовый набор можно с 4 ноября во всех отделениях Укрпочты и на официальном сайте, а также на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon.

Ранее сообщалось, что Укрпочта выпускает новую марку, посвященную горящему Крымскому мосту.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.