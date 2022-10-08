Укрпочта выпускает новую марку, посвященную горящему Крымскому мосту, о дате выпуска сообщат отдельно.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram.

«Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, вернее, с тем, что от него останется», — написал он.

По словам Игоря Смилянского, номинал марки — М (потому что мост), стоимость — 18 гривен, тираж — 7 миллионов.

Также гендиректор «Укрпочты» сообщил, что марка готовилась вместе с художником Юрием Шаповалом.

«Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией», - добавил он.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Между тем туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Открытое акционерное общество «Русские железные дороги» остановило продажу билетов на поезда, следующие из Крыма в Россию из-за подрыва Керченского моста. Также РосСМИ сообщают об остановке продажи билетов на автобусы.