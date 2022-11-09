Израиль не располагает достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки систем противовоздушной обороны для Украины.

Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганца, передает The Jerusalem Post.

— Очевидно, что даже если мы решим изменить нашу политику по поставкам вооружения Украине, невозможно опустошить наши запасы систем противовоздушной обороны, — подчеркнул Бени Ганц.

Говоря о перспективах поставки Украине израильских систем вооружения, министр в очередной раз подчеркнул, что Израиль поставляет Украине гуманитарную помощь и медицинское оборудование, но не готов направить этой стране какое-либо летальное вооружение.

— Мы ежедневно проверяем, что может быть сделано и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО, — добавил израильский министр.

Ранее Бенни Ганц заявил, что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО.