Игорь Кузьмин, архивное фото НикВести

Эксзамглавы Николаевской областной государственной администрации Игорь Кузьмин возглавил Главное управление Государственной налоговой службы в Николаевской области, но с примечанием исполняющий обязанности.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте ведомства.

Игорь Кузьмин назначен заместителем начальника ГУ ГНС в Николаевской области, согласно приказу ГНС Украины от 14.10.2022 № 1606-о.

Согласно приказу ГНС Украины от 20.10.2022 № 1617-о возложено исполнение обязанностей начальника Главного управления ГНС в Николаевской области с 20 октября 2022 года.

Отметим, что это уже второй раз, когда Игорь Кузьмин руководит работу николаевских налоговиков. В 2015 году Игорь Кузьмин был назначен исполняющим обязанности руководителя Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

С декабря 2020 года до сих пор Игорь Кузьмин работал в должности заместителя председателя Николаевской ОГА в команде Виталия Кима.

Игорь Кузьмин начал свою трудовую деятельность с должности ведущего специалиста контрольно-ревизионного отдела управления социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации.

После этого работал в должности заместителя начальника главного финансового управления – начальника управления доходов и финансов производственной сферы Николаевской ОГА. С 2008 по 2012 годы – заместитель председателя ГНИ в Николаевской области. Также работал на должностях в налоговых органах Херсонской и Кировоградской областей.

Жена Игоря Кузьмина – Елена Кузьмина, депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» и и.о. директора Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны.