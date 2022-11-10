Депутат Николаевского облсовета от «Слуги Народа» Виталий Гомерский рассказал о битве за Баштанку Николаевской области, которое состоялось в начале марта. Тогда колонна вражеской техники пыталась зайти в город.

Виталий Гомерский понимал, что захват стратегически важного города нельзя было допустить, сообщили в пресс-службе партии.

— Оккупанты не понимали, что происходит, когда столкнулись с нашим сопротивлением. Они были уверены, что военных здесь нет, – вспоминает депутат Николаевского облсовета.

В чем-то оккупанты были правы – здесь действительно не было военных подразделений. Но отбить такую колонну танков удалось благодаря добровольцам, которых депутат объединил и возглавил.

— С первых часов после начала вторжения врагов началась организация обороны Баштанского района, ведь на территории громады и района в целом военных подразделений не существовало, была только полиция. Однако количество защитников в батальоне терробороны начало расти почти сразу. До 24 февраля у нас было 50 человек, а к концу следующего дня – уже более 300, — вспоминает начало вторжения Виталий Гомерский.

Он рассказывает, что к наступлению россиян на город здесь были готовы раньше времени. Почти все блокпосты на территории района, а это 8 постов, формировал он вместе с мэром от партии «Слуга Народа» Александром Береговым, бойцами добровольческого формирования и местными жителями.

Утром 1 марта местные власти получили информацию, что враг начал продвигаться в направлении Баштанки. Колонна российской техники насчитывала более тысячи единиц, но депутат отмечает, что она была растянута более чем на 15 километров.

— Когда оккупанты увидели, что мы сопротивляемся, они разделились, и только около 300 единиц со всей колонны пытались зайти в Баштанку. В их аваргарде было очень много бронированной техники, и мы понимали, что вывести ее из строя будет очень тяжело. Я вместе с добровольцами принимал бой на въезде в город, а других бойцов разделили таким образом, чтобы они могли простреливать вражескую колонну с разных сторон. Так нам удалось вывести из строя колесную технику. Одна из машин врезалась в дерево, из-за чего возникла пробка через весь город, — рассказывает Виталий Гомерский.

Вместо этого оккупанты решили попытаться забазироваться – десантировались, заняли некоторые помещения и начали отстреливаться. Представитель «Слуги Народа» рассказывает, что это им не помогло, потому что тогда защитники Баштанки уже пригласили авиапомощь, а именно предложили сбросить на пробку из вражеской колонны кассетный снаряд.

«К нам прислушались, и в результате взрыва начал детонировать боекомплект», - говорит Гомерский. После этого оккупанты начали выходить из города и забросали центр Баштанки дымовыми гранатами. Оккупантов удалось выжать за пределы города за 3-3,5 часа.

— Они маршем прошли почти весь юг страны, и, когда встречали сопротивление наших ВСУ на территории Херсонской области, подавляли его своей массовостью. А здесь в небольшом населённом пункте они оставили очень много техники. После боя мы забрали шесть гаубиц, три ПЗРК, много колесной техники, боекомплектов, противоракетных комплектов «Игла» и многое другое вооружение, которое потом передали в ВСУ. То есть после этого боя у нас уже было достаточно техники, чтобы сдерживать новое возможное наступление, — объясняет депутат.

Сразу после боя за Баштанку Виталий Гомерский вместе с бойцами ТРО и городским головой Александром Береговым начал обыски оставленной техники. Нашли офицерские вещи, карты, жесткие диски, ноутбуки, флешки с информацией, которую оккупанты использовали для своего наступления.

— О Баштанке писали, что это городок, остановивший наступление врага на центральную часть Украины, и я с этим полностью согласен, — уверен Гомерский. К тому же в результате боя удалось пополнить и обменный фонд.

Депутат уверен, что остановить враждебное наступление удалось благодаря объединению всей страны и героизму наших людей. Он вспоминает, что в начале полномасштабного вторжения люди как никогда были готовы к самопожертвованию, имели самоотверженность и ярость на оккупантов, пришедших на нашу территорию с желанием поработить.

Среди таких примеров был староста села Явкино от партии «Слуга Народа» Александр Коврига, которому удалось собрать молодежь из села и голыми руками задержать колонну вражеской техники на 15 минут. Депутат рассказывает, что Александру почти удалось доказать руководителю колонны развернуться, но один из БТРов уехал и начал стрелять в воздух.

— Конечно, люди испугались и отступили, но для меня это пример героев среди гражданских, которые голыми руками готовы были остановить врагов и делали это, — говорит Виталий.

Как и большинство представителей местного самоуправления, Виталий тоже столкнулся с угрозами со стороны россиян.

— Когда Снегиревку оккупировали, мне стали угрожать. Звонили с неизвестных телефонов, говорили, что помнят меня, говорили готовиться, не знаю, к чему. Когда гражданские уезжали из временно оккупированной Снегиревки, оккупанты на блокпостах говорили им передать мне «привет», – вспоминает депутат.

С 11 марта, когда враги впервые обстреляли Баштанку, он вместе с командой принял участие в помощи местному населению. 13 марта авиаудар повредил целый микрорайон. Жилые дома обычных мирных людей были разрушены, повреждены электросети, водопровод, газопровод.

— Тогда мы начали снабжать людей пищей, водой, теплом, и параллельно начинали сотрудничество с благотворительными организациями. Сейчас есть постоянные партнеры, которые предоставляют общине и военным продукты питания, воду, медикаменты, одежду. Также сегодня уже помогаем нашим военным буржуйкам и плитам. Помощь будет только увеличиваться – это моя цель, – заверил Виталий Гомерский.

Напомним, что ранее вице-мэр Баштанки рассказал, как город восстанавливается после атак ВС РФ

Также читайте иторию битвы за Баштанку.