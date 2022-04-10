В начале марта город Баштанка в Николаевской области пострадал вследствие российской агрессии, а сейчас постепенно восстанавливает прежнюю жизнь.

Об этом в сюжете НикВести рассказал заместитель городского головы Баштанки Александр Васильев.

Как известно, в боях за город российские оккупанты обстреливали населенный пункт из разных видов оружия, но местная тероборона и бойцы ВСУ отстояли громаду. Информацию про колонну техники передали старосты прилегающих сел.

Техника шла по центральной улице города, где ее встречали с автоматами и коктейлями Молотова. Победить вражескую технику помогла украинская авиация.

— Получилось так что мы подбили один «Урал» (бронированный автомобиль ВС РФ, — прим.) с гаубицей, потом еще один, затем пошла тяжелая техника — танки. Мы их не трогали, они пошли дальше. Потом БТР-ы начали нас интенсивно обстреливать — они успели в центре города развернуть пушку и стреляли в нашу сторону. Мы вызвали авиацию, с помощью авиации мы победили. Ту колонну, которая прошла через город и вышла в направлении Нового Буга, также догнала авиация и разбомбила, — объяснил Александр Васильев.

После этого сражения Баштанку ежедневно обстреливали градами, смерчами, наносились авиаудары.

— В начале марта с утра вражеская авиация разбудила весь город взрывами. В целом после всех налетов в Баштанке разрушено 170 домов, более 20 домов не подлежат восстановлению, — добавил вице-мэр.

Из-за этого большое количество горожан выехало, но определенное количество возвращается домой. Баштанка также принимает беженцев с окрестных сел, где продолжаются военные действия.

— Мы даем им пайки, максимально обеспечиваем жильем и всем необходимым для жизни в более-менее нормальных условиях. В городе возобновляется жизнь, коммунальные учреждения работают в штатном режиме. Были очень большие проблемы с электроснабжением, повредили и газораспределительную систему, сейчас она возобновлена. Свет, газ, водоснабжение, канализация, связь — все это работает, — добавил Александр Васильев.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.