Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России понадобится минимум неделю, чтобы вывести войска из Херсона.
Об этом Алексей Резников сказал в интервью Reuters.
— Не так просто вывести эти войска из Херсона в один или два дня. Это займет минимум неделю, — сказал он.
Алексей Резников отметил, что у РФ есть 40 тысяч военных в Херсонской области, в том числе в самом Херсоне, вокруг города и на западном берегу Днепра, несмотря на объявления об отступлении.
Он также предположил, что Россия может ужесточить свои подразделения в частично оккупированной Запорожской области.
Что этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский объявил, что с юга поступают хорошие новости, 41 населенный пункт уже уволили защитники Украины.
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России понадобится минимум неделю, чтобы вывести войска из Херсона.
Об этом Алексей Резников сказал в интервью Reuters.
— Не так просто вывести эти войска из Херсона в один или два дня. Это займет минимум неделю, — сказал он.
Алексей Резников отметил, что у РФ есть 40 тысяч военных в Херсонской области, в том числе в самом Херсоне, вокруг города и на западном берегу Днепра, несмотря на объявления об отступлении.
Он также предположил, что Россия может ужесточить свои подразделения в частично оккупированной Запорожской области.
Что этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский объявил, что с юга поступают хорошие новости, 41 населенный пункт уже уволили защитники Украины.