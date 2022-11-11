На освобожденных южанах российские оккупанты оставили много мин, уже есть жертвы.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и предостерег местных жителей быть осторожнее.

— Очень много мин на освобожденных территориях и населённых пунктах. Не лазайте без дела. Есть жертвы, – говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные Силы Украины освободили город Снигиревка Николаевской области . Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.

Также во время наступления ВСУ на Херсонском направлении 9 ноября удалось уволить 12 населенных пунктов, что подтвердил Генштаб утром 11 ноября и обнародовал перечень.

Так, удалось освободить Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное. Наступление на этом направлении продолжается. Поэтому из соображений безопасности операции официально результаты будут обнародованы впоследствии.