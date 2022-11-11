Генеральный штаб Вооруженных сил официально назвал 12 населенных пунктов на херсонском направлении, которые за прошедшие сутки освободили украинские защитники.

Это Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное, говорится в утренней сводке 11 ноября.

«Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии», — добавили там.

Напомним, за прошедшие сутки наши войска на стыке Херсонщины и Николаевщины подвинули линию фронта на 7 километров. Освободили почти 260 квадратных километров и 12 населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины освободили поселок Киселевка Херсонской области. Таким образом, под контроль взят водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра.

Ранее сообщалось, что в Херсонском направлении с 1 октября Вооруженные силы Украины продвинулись в глубину обороны врага на 36,5 км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление пошло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.