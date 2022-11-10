За прошедшие сутки наши войска на стыке Херсонщины и Николаевщины подвинули линию фронта на 7 километров. Уволили почти 260 квадратных километров и 12 населенных пунктов.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что в южнобугском операционном районе противник ведет перегруппировку и принимает меры по частичному отводу войск на левый берег Днепра.

При этом враг продолжает обстрелы и освобожденных территорий, и глубоко тыловых районов.

Утром оккупанты-террористы обстреляли недавно освобожденную Золотую Балку Новоалександровской общины Херсонщины. Пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи и административные здания органов власти. Повреждены частные подворья. Без пострадавших.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили поселок Киселевка Херсонской области. Таким образом, под контроль взят водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра.

Ранее сообщалось, что в Херсонском направлении с 1 октября Вооруженные силы Украины продвинулись в глубину обороны врага на 36,5 км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.