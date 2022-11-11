ВСУ освободили часть Шевченковской громады в Николаевской области, которая оставалась в оккупации в течение 8 месяцев.

Об этом написал народный депутат Игорь Копытин в своем телеграмм-канале.

«После более чем 8 месяцев пребывания в заложниках у извергов, Шевченковская территориальная громада деоккупирована. После освобождения все выглядит так, как и в других местах, где побывали террористы: разрушенным, изуродованным, грязным. Все, кроме людей. Наших людей, которые верили в ВСУ и ждали освобождения! Громада дома. Это главное. Дальше – только изменения к лучшему. PS За каждую жизнь, за каждую разрушенную судьбу, боль и слезы — враг заплатит страшную цену. Слава Украине и ее героям!» — написал он.