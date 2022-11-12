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Будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В пятницу, 11 ноября, с представителями всех силовых структур глава области посетил недавно деоккупированную Снигиревку и провел совещание по возобновлению жизнедеятельности на освобожденных территориях области.
В частности, к совещанию присоединилось руководство Управления СБУ, областной прокуратуры, ГУ Нацполиции, Управления патрульной полиции, ГУ ГСЧС и начальник Баштанской РВА Владислав Дмитриев. Также приняли участие представители Нацгвардии, военные, будущий начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта», - пишет Виталий Ким.
Виталий Ким отметил, что во время встречи обсудили все вопросы, связанные с полноценным возобновлением жизнедеятельности Снигиревской и двух ближних общин. Также определились со стабилизационными мерами.
— Уже сейчас работаем над обеспечением освобожденных общин электроснабжением и связью и возобновлением телесигнала. Завтра ожидается пополнение складов гуманитарной помощью для населения, - отметил Виталий Ким.
Кроме того, сегодня глава ОВА осмотрел повреждения в Снегиревке, нанесенные российскими военными, и посетил местную больницу. Работники учреждения предоставляли медицинские услуги населению, даже когда община была оккупированной. Поэтому для дальнейшей работы больницы был решен вопрос обеспечения медицинским персоналом, оборудованием и лекарствами.
- Несмотря на то, что соответствующие службы уже приступили к разминированию освобожденных территорий, предостерегаю местных жителей осторожнее», - говорит Виталий Ким.
Ранее сообщалось, что м вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.
Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
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Будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В пятницу, 11 ноября, с представителями всех силовых структур глава области посетил недавно деоккупированную Снигиревку и провел совещание по возобновлению жизнедеятельности на освобожденных территориях области.
В частности, к совещанию присоединилось руководство Управления СБУ, областной прокуратуры, ГУ Нацполиции, Управления патрульной полиции, ГУ ГСЧС и начальник Баштанской РВА Владислав Дмитриев. Также приняли участие представители Нацгвардии, военные, будущий начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта», - пишет Виталий Ким.
Виталий Ким отметил, что во время встречи обсудили все вопросы, связанные с полноценным возобновлением жизнедеятельности Снигиревской и двух ближних общин. Также определились со стабилизационными мерами.
— Уже сейчас работаем над обеспечением освобожденных общин электроснабжением и связью и возобновлением телесигнала. Завтра ожидается пополнение складов гуманитарной помощью для населения, - отметил Виталий Ким.
Кроме того, сегодня глава ОВА осмотрел повреждения в Снегиревке, нанесенные российскими военными, и посетил местную больницу. Работники учреждения предоставляли медицинские услуги населению, даже когда община была оккупированной. Поэтому для дальнейшей работы больницы был решен вопрос обеспечения медицинским персоналом, оборудованием и лекарствами.
- Несмотря на то, что соответствующие службы уже приступили к разминированию освобожденных территорий, предостерегаю местных жителей осторожнее», - говорит Виталий Ким.
Ранее сообщалось, что м вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.
Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.