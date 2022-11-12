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Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне планировали еще неделю воевать за Херсон, однако что-то пошло не по плану.
Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
— Как говорил министр обороны Резников, россияне в Херсоне еще должны были неделю сопротивляться и эвакуироваться. Но произошло несколько любопытных событий. Это когда-нибудь установят историки. Но случилось две вещи. Первая – это обвал Антоновского моста. Этот взрыв, который показали россияне, – это попадание HIMARS в колонну и, похоже, в автомобиль с боеприпасами. Потому что взрыв был очень сильный. Или сдетонировала та взрывчатка, которую они планировали взорвать, когда все уйдут. Далее возникает интересная цепь событий – обваливается Киселевка. Оккупанты то узнали, что моста уже нет и нужно бежать, то мобилизованные не выдержали, были ли другие причины. И тогда наши сразу пробрались в Чернобаевку и на окраины Херсона. Только представьте, что происходило в Херсоне среди россиян: ВСУ на окраинах, Антоновский мост подорван, уничтожена понтонная переправа и основная масса войск убегает через дамбу Новой Каховки своим ходом, - рассказал Алексей Арестович.
Российские оккупанты захватили Херсон еще в начале полномасштабного вторжения. Украинцы пытались сопротивляться и выходили на центральные улицы с государственными флагами, однако россияне часто угрожали оружием и даже стреляли.
11 ноября украинские защитники вошли в Херсон. Местные жители радуются возвращению в Украину и устраивают массовые гуляния прямо посреди улицы. Люди также выходят с государственными флагами на улицы, чтобы поздравить украинских освободителей.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне планировали еще неделю воевать за Херсон, однако что-то пошло не по плану.
Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
— Как говорил министр обороны Резников, россияне в Херсоне еще должны были неделю сопротивляться и эвакуироваться. Но произошло несколько любопытных событий. Это когда-нибудь установят историки. Но случилось две вещи. Первая – это обвал Антоновского моста. Этот взрыв, который показали россияне, – это попадание HIMARS в колонну и, похоже, в автомобиль с боеприпасами. Потому что взрыв был очень сильный. Или сдетонировала та взрывчатка, которую они планировали взорвать, когда все уйдут. Далее возникает интересная цепь событий – обваливается Киселевка. Оккупанты то узнали, что моста уже нет и нужно бежать, то мобилизованные не выдержали, были ли другие причины. И тогда наши сразу пробрались в Чернобаевку и на окраины Херсона. Только представьте, что происходило в Херсоне среди россиян: ВСУ на окраинах, Антоновский мост подорван, уничтожена понтонная переправа и основная масса войск убегает через дамбу Новой Каховки своим ходом, - рассказал Алексей Арестович.
Российские оккупанты захватили Херсон еще в начале полномасштабного вторжения. Украинцы пытались сопротивляться и выходили на центральные улицы с государственными флагами, однако россияне часто угрожали оружием и даже стреляли.
11 ноября украинские защитники вошли в Херсон. Местные жители радуются возвращению в Украину и устраивают массовые гуляния прямо посреди улицы. Люди также выходят с государственными флагами на улицы, чтобы поздравить украинских освободителей.