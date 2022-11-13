В оккупированном Мариуполе россияне уничтожают жилые дома.

Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

В сообщении также опубликовано видео уничтожение поврежденных обстрелами домов по ул. Куприна, 63 и 65.

– Так рашисты уничтожают следы своих преступлений. А с ними наши квартиры, воспоминания, прошлая жизнь… Конечно, можно разобрать все до фундамента, но нельзя стереть нашу память. Мы помним о нашем уютном украинском Мариуполе и знаем, кто его беспощадно уничтожал. россияне будут отвечать за свои поступки!, – отметили в горсовете Мариуполя.