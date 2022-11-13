«Укрпочта» готова доставить пенсии жителям Херсона уже на следующей неделе, но для этого нужно разрешение военных с учетом ситуации безопасности.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Мобильные отделения «Укрпочты» начнут развозить пенсии сразу после получения разрешения от военных. Также в Херсоне планируют возобновить работу стационарного отделения.

Жители деоккупированных территорий, которым начисляли выплаты на карту, смогут получить деньги наличными на руки. Для этого им необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными, а деньги доставит «Укрпочта».

Всего в Херсонской области сейчас работают отделения «Укрпочты» разных форматов в 79 населенных пунктах, в частности, недавно возобновило работу стационарное отделение в поселке Великая Александровка Бериславского района.

Напомним, «Новая почта» с 10 октября возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области и открыла три мобильных отделения в Высокополье, Великой Александровке и Архангельске.