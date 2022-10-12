«Новая почта» С 10 октября возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области и открыла три мобильных отделения в Высокополье, Великой Александровке и Архангельске.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Теперь жители сел и окрестных населенных пунктов смогут получать и отправлять посылки весом до 30 кг. Оплатить услуги доставки можно онлайн через приложение Новой почты. Наличные сейчас не принимаются, — отмечается в сообщении.

Компания привезла с собой интернет-модуль Starlink и генератор, чтобы жители могли подзарядить свои устройства и связаться с родными. На деоккупированных территориях иногда отсутствует электроэнергия и интернет-связь.

График работы мобильных отделений:

В Высокополье – с 14:30 до 15:30 на ул. Освободителей;

в Великой Александровке – с 11:00 до 12:00 на ул. Братской;

В Архангельском – с 13:00 до 14:00 на ул. Т. Шевченко.

«Новая почта» возобновила работу в 45 населенных пунктах, которые были уволены, а именно: 2 отделения в Донецкой области и 43 отделения на Харьковщине.

Напомним, после освобождения Харьковщины от оккупантов в одном из отделений «Новой почты» сотрудники обнаружили нехватку унитаза.