«Новая почта» С 10 октября возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области и открыла три мобильных отделения в Высокополье, Великой Александровке и Архангельске.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
— Теперь жители сел и окрестных населенных пунктов смогут получать и отправлять посылки весом до 30 кг. Оплатить услуги доставки можно онлайн через приложение Новой почты. Наличные сейчас не принимаются, — отмечается в сообщении.
Компания привезла с собой интернет-модуль Starlink и генератор, чтобы жители могли подзарядить свои устройства и связаться с родными. На деоккупированных территориях иногда отсутствует электроэнергия и интернет-связь.
График работы мобильных отделений:
«Новая почта» возобновила работу в 45 населенных пунктах, которые были уволены, а именно: 2 отделения в Донецкой области и 43 отделения на Харьковщине.
Напомним, после освобождения Харьковщины от оккупантов в одном из отделений «Новой почты» сотрудники обнаружили нехватку унитаза.
«Новая почта» С 10 октября возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области и открыла три мобильных отделения в Высокополье, Великой Александровке и Архангельске.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
— Теперь жители сел и окрестных населенных пунктов смогут получать и отправлять посылки весом до 30 кг. Оплатить услуги доставки можно онлайн через приложение Новой почты. Наличные сейчас не принимаются, — отмечается в сообщении.
Компания привезла с собой интернет-модуль Starlink и генератор, чтобы жители могли подзарядить свои устройства и связаться с родными. На деоккупированных территориях иногда отсутствует электроэнергия и интернет-связь.
График работы мобильных отделений:
«Новая почта» возобновила работу в 45 населенных пунктах, которые были уволены, а именно: 2 отделения в Донецкой области и 43 отделения на Харьковщине.
Напомним, после освобождения Харьковщины от оккупантов в одном из отделений «Новой почты» сотрудники обнаружили нехватку унитаза.