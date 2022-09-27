После освобождения Харьковщины от оккупантов в одном из отделений «Новой почты» сотрудники обнаружили нехватку унитаза.

Об этом сообщила «Новая почта» в Twitter .

— Вернулись в освобожденные города Харьковщины и в одном из отделений увидели вот такое. Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище? – говорится в сообщении.

Напомним, российско-оккупационные войска продолжают разграблять жителей временно оккупированных территорий Херсонской области, а также похищают тех, кто отказывается поддерживать новую власть.