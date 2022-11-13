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Глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин сообщил, что «скоро будет поезд в Херсон».
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
– Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон, – говорит он.
Глава правления отметил, что нужно было добраться до Херсона, чтобы оценить повреждения и скоординироваться для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон.
— Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны пофиксим быстро, – добавил он.
Напомним, «Укрпочта» готова доставить пенсии жителям Херсона уже на следующей неделе, но для этого требуется разрешение военных с учетом ситуации безопасности.
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Глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин сообщил, что «скоро будет поезд в Херсон».
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
– Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон, – говорит он.
Глава правления отметил, что нужно было добраться до Херсона, чтобы оценить повреждения и скоординироваться для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон.
— Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны пофиксим быстро, – добавил он.
Напомним, «Укрпочта» готова доставить пенсии жителям Херсона уже на следующей неделе, но для этого требуется разрешение военных с учетом ситуации безопасности.