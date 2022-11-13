Глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин сообщил, что «скоро будет поезд в Херсон».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

– Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон, – говорит он.

Глава правления отметил, что нужно было добраться до Херсона, чтобы оценить повреждения и скоординироваться для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон.

— Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны пофиксим быстро, – добавил он.

Напомним, «Укрпочта» готова доставить пенсии жителям Херсона уже на следующей неделе, но для этого требуется разрешение военных с учетом ситуации безопасности.