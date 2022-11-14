|Швидкість вітру:
|2.1 м/с
|Схід сонця:
|06:53
|Захід сонця:
|16:19
|Температура завтра:
|+10 C°
|Швидкість вітру:
|1.6 м/с
|Схід сонця:
|07:09
|Захід сонця
|16:14
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
«Укрзалізниця» впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.
Об этом сообщили в телеграмм-канале перевозчика.
Соответствующее разрешение «Укрзалізниця» получила от Николаевской ОВА и военных. Первый поезд в Николаев отправится сегодня, 14 ноября, из Киева. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в город накануне полномасштабного вторжения.
Возобновление пассажирского сообщения стало возможным после деоккупации Херсона.
— С начала полномасштабного вторжения России Николаев был прифронтовым городом и держал оборону на юге Украины. После деоккупации Херсона линия фронта сдвинулась, и мы получили разрешение на восстановление железнодорожного сообщения в город. Это очень важно именно накануне зимы, когда люди смогут в случае необходимости удобно поехать в другие города Украины или привезти все необходимое, – отметил председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин.
Он добавил, что уже в ближайшие несколько дней будет возобновлено железнодорожное сообщение с Херсоном.
Поезд №121/122 Киев – Николаев будет курсировать по четным числам из столицы, по нечетным – из Николаева.
Из столицы он отправится в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, в приложении или в чат-ботах «Укрзалізниці».
Напомним, глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин сообщил, что «скоро будет поезд в Херсон».
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
«Укрзалізниця» впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.
Об этом сообщили в телеграмм-канале перевозчика.
Соответствующее разрешение «Укрзалізниця» получила от Николаевской ОВА и военных. Первый поезд в Николаев отправится сегодня, 14 ноября, из Киева. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в город накануне полномасштабного вторжения.
Возобновление пассажирского сообщения стало возможным после деоккупации Херсона.
— С начала полномасштабного вторжения России Николаев был прифронтовым городом и держал оборону на юге Украины. После деоккупации Херсона линия фронта сдвинулась, и мы получили разрешение на восстановление железнодорожного сообщения в город. Это очень важно именно накануне зимы, когда люди смогут в случае необходимости удобно поехать в другие города Украины или привезти все необходимое, – отметил председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин.
Он добавил, что уже в ближайшие несколько дней будет возобновлено железнодорожное сообщение с Херсоном.
Поезд №121/122 Киев – Николаев будет курсировать по четным числам из столицы, по нечетным – из Николаева.
Из столицы он отправится в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, в приложении или в чат-ботах «Укрзалізниці».
Напомним, глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин сообщил, что «скоро будет поезд в Херсон».