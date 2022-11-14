«Укрзалізниця» впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.

Об этом сообщили в телеграмм-канале перевозчика.

Соответствующее разрешение «Укрзалізниця» получила от Николаевской ОВА и военных. Первый поезд в Николаев отправится сегодня, 14 ноября, из Киева. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в город накануне полномасштабного вторжения.

Возобновление пассажирского сообщения стало возможным после деоккупации Херсона.

— С начала полномасштабного вторжения России Николаев был прифронтовым городом и держал оборону на юге Украины. После деоккупации Херсона линия фронта сдвинулась, и мы получили разрешение на восстановление железнодорожного сообщения в город. Это очень важно именно накануне зимы, когда люди смогут в случае необходимости удобно поехать в другие города Украины или привезти все необходимое, – отметил председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин.

Он добавил, что уже в ближайшие несколько дней будет возобновлено железнодорожное сообщение с Херсоном.

Поезд №121/122 Киев – Николаев будет курсировать по четным числам из столицы, по нечетным – из Николаева.

Из столицы он отправится в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, в приложении или в чат-ботах «Укрзалізниці».

Напомним, глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин сообщил, что «скоро будет поезд в Херсон».