Российские оккупационные войска готовятся к битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.
Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко со ссылкой на прессслужбу городского совета Мариуполя.
– Они готовятся к этому. Они понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковщина, Донбасса, Херсонщина. Враг это хорошо понимает, – отметил глава обладминистрации.
По его словам, концентрация россиян на бахмутском и авдеевском направлениях происходит с целью получения любой «победы».
Напомним, в оккупированном Мариуполе россияне уничтожают поврежденные обстрелами жилые дома. Таким образом, они пытаются скрыть следы своих преступлений, говорят в городском совете.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Российские оккупационные войска готовятся к битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.
Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко со ссылкой на прессслужбу городского совета Мариуполя.
– Они готовятся к этому. Они понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковщина, Донбасса, Херсонщина. Враг это хорошо понимает, – отметил глава обладминистрации.
По его словам, концентрация россиян на бахмутском и авдеевском направлениях происходит с целью получения любой «победы».
Напомним, в оккупированном Мариуполе россияне уничтожают поврежденные обстрелами жилые дома. Таким образом, они пытаются скрыть следы своих преступлений, говорят в городском совете.