Российские оккупационные войска готовятся к битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.

Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко со ссылкой на прессслужбу городского совета Мариуполя.

– Они готовятся к этому. Они понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковщина, Донбасса, Херсонщина. Враг это хорошо понимает, – отметил глава обладминистрации.

По его словам, концентрация россиян на бахмутском и авдеевском направлениях происходит с целью получения любой «победы».

Напомним, в оккупированном Мариуполе россияне уничтожают поврежденные обстрелами жилые дома. Таким образом, они пытаются скрыть следы своих преступлений, говорят в городском совете.