В патрульной полиции выступают за введение штрафных баллов за нарушение ПДД.

Об этом отметил во время экспертной дискуссии первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет «Украина 24».

— Нужно лоббировать введение штрафных баллов, потому что для определенных слоев общества штрафы являются незначительным наказанием, а вот штрафные баллы давали бы возможность регулировать этот вопрос. Сейчас контроль действует, но эффекта от привлечения к ответственности нет, – сказал он.

Полицейский также считает, что в связи с отключениями света актуален вопрос обозначения пешеходов световозвращающими элементами – фликерами, которые позволяют быть заметными для водителей в темное время суток.

Белошицкий проинформировал, что за 10 месяцев текущего года произошло 14 тыс. 622 ДТП с пострадавшими. За это время на дорогах погиб 2 тыс. 161 человек, а 18 тыс. 261 - травмировался.

При этом он подчеркнул, что официальная статистика ведомства может не отражать действительную ситуацию на дорогах, поскольку многие ДТП не оформляются или оформляются по европротоколом. Также официальная статистика не учитывает аварии на неподконтрольных территориях.

Ранее сообщалось, что с 24 июля в Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения.