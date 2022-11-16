В Николаеве заработает журналистский хаб «Медиабаза», целью которого будет поддержка работы независимых медийщиков в сложных условиях. Сеть хабов открывается в 10 городах Украины при поддержке ОО «Институт массовой информации» и при финансовой поддержке Посольства США в Украине.

Об этом сообщила координатор медиахаба в Николаеве, региональная представительница ИМИ в Николаевской области Екатерина Середа.

Кроме Николаева, ближайший год хабы будут работать в Одесской, Херсонской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Житомирской областях. Воспользоваться услугами сети смогут как журналисты, проживающие в упомянутых регионах, так и находящиеся там по рабочей необходимости или просто по проезду.

Хаб станет ресурсным центром для журналистов, где они смогут арендовать защитное оборудование, поработать и передать данные, послушать интересный тренинг.

— Украинские и зарубежные медийщики должны быть защищены и обеспечены возможностью работать даже в самых сложных условиях. Такими базовыми принципами мы руководствовались в Институте массовой информации, запуская совместно с региональными журналистами сеть ресурсных центров, – заявила Оксана Романюк, исполнительный директор ИМИ.

Координатор медиахаба в Николаеве Екатерина Середа рассказала, что хаб будет подстроен под нужды журналистов, чтобы быть максимально полезным. Там можно будет получить защитное оборудование или просто поработать.

— Николаев долгое время был прифронтовым городом и, к сожалению, оси остается опасность обстрелов города со стороны России. Также существует угроза долгосрочных отключений электроэнергии. Мы ставим перед собой задачу организовать максимально комфортные условия для работы журналистов в Николаеве, предоставляя медийщикам средства защиты и место, где можно безопасно поработать, - отметила Екатерина Середа.

Организация онлайн- и офлайн-тренингов, интенсивов, дискуссионных площадок, налаживание коммуникации между медийным сообществом, властью, силовиками и военными, предоставление в пользование средств защиты и профессионального оборудования – далеко не исчерпывающий перечень задач, которые будут выполнять хабы в 10 регионах нашей страны.

— Учитывая перспективы долгосрочных отключений электроэнергии, мы планируем обеспечить медийщиков местом, в котором можно будет полноценно работать, даже если в упомянутых регионах или отдельных городах не будет света и интернета, – подчеркнул Павел Лисниченко, координатор проекта.

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