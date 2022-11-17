После переговоров с администрацией США Израиль согласился профинансировать стратегические материалы на миллионы долларов для содействия военным усилиям Украины.

Об этом пишет издание Haaretz со ссылкой на троих высокопоставленных европейских дипломатических чиновников.

По данным СМИ, Соединенные Штаты обратились к правительству Израиля несколько недель назад, чтобы Тель-Авив совместно с Западом противодействовал России. Американцы хотели, чтобы Израиль поставил Украине зенитные батареи, однако после переговоров страны договорились, что Израиль вместо этого профинансирует стратегические материалы.

Источники издания попросили не указывать, о каких стратегических материалах идет речь, но рассказали, что израильский премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц одобрили это решение. В офисе Лапида и Минобороны Израиля отказались от комментариев.

Как отмечает Haaretz, платеж в несколько миллионов долларов был перечислен государству-члену НАТО, активно занимающемуся поставкой военной техники в Украину. Затем эта страна закупила стратегические материалы и отправила в Украину.

Кроме того, издание указывает, что Минобороны Израиля недавно смягчило свои указания и согласилось, что члены НАТО могли поставлять Украине системы вооружения с израильскими компонентами, например электрооптические системы и системы управления огнем.

Это свидетельствует о том, что во время премьерства Лапида Израиль несколько отошел от начальной политики так называемого нейтралитета, которую разработали тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет и министр обороны Ганц, чтобы сидеть на заборе, резюмирует Haaretz.

Ранее сообщалось, что Израиль не располагает достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки систем противовоздушной обороны для Украины.