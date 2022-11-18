В отношении мэра Харькова открыто производство по использованию русского языка, теперь Игорю Терехову грозит штраф.

Об этом сообщила в Телеграмме общественная инициатива «Язык Харьков», передает Укринформ.

«Наша активистка Маргарита Федоренко получила ответ от Уполномоченного по защите государственного языка. На Терехова было открыто производство по нарушению закона о языке. Городской голова Харькова продолжает вести свои официальные страницы в социальных сетях на русском. За систематические нарушения ему придется заплатить штраф», – говорится в сообщении.

Согласно опубликованному письму, «представителем Уполномоченного по защите государственного языка уведомлен Харьковский городской голова Игорь Терехов о дате и месте рассмотрения материалов об установлении наличия в его действиях признаков состава административных правонарушений по частям первой, второй статьи 188-52 КУоАП» (Нарушение закона по функционированию и применение украинского языка как государственного). “Да, мы знаем, что сумма штрафа незначительна (от 3400 до 6800 гривен - прим.). Потому мы продолжаем давить и требовать соблюдения закона”, - отметили активисты.

Известно, что до полномасштабного вторжения Игорь Терехов редко говорил на украинском языке. В последние две недели Харьковский городской голова при включении в телемарафон «Единые новости» комментарии дает на украинском, также государственном языке (с некоторыми русизмами и другими ошибками) он провел последнюю сессию горсовета, которая состоялась 17 ноября в дистанционном режиме.

Новости в его Телеграмм-канале публикуются на русском.

Как сообщалось, представители общественных организаций неоднократно обращались к Уполномоченному из-за публичных выступлений харьковских чиновников, в частности, городского головы Харькова, на русском языке.

В мае 2021 года уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень принял решение о контроле за применением языка в Харьковской облгосадминистрации и Харьковском городском совете из-за многочисленных нарушений со стороны депутатов и чиновников, в частности, из-за выступлений русским языком на сессиях.