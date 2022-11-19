Юрий Стельмашенко

Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко стал советником главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича.

Об этом МОСТ сообщил источник в ОВА и подтвердили люди приближенные к Юрию Стельмашенко.

Последние добавляют, что Юрий Стельмашенко на эту должность продвигал шведский бизнесмен с российским бэкграундом Карлом Стуреном.

Советовать Ярославу Янушевичу Юрий Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал.

Единственным опытом Юрия Стельмашенко является руководство КП «Гарантия», которое убирало парки. Там он работал десять лет назад.

В 2016 году недолго отвечал за туризм в Херсонской ОГА.

Позже он был и. о. заммэра Херсона и отвечал за ремонт дорог в городе в 2021 году и отметился провальным «ремонтом» площади возле Святодуховского собора.

В подряды тогда активно заходили близкие к Юрию компании, а сам он получал 750% премии от оклада.

Юрий Стельмашенко в начале 10-х годов был в команде Владимира Сальдо, позже работал в структурах Карла Стурена.

Весной 2022 года он мобилизовался в ВСУ и был водителем.

Напомним, 4 августа Ярослав Янушевич был назначен на должность главы Херсонской областной военной администрации.