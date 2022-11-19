Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко стал советником главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича.
Об этом МОСТ сообщил источник в ОВА и подтвердили люди приближенные к Юрию Стельмашенко.
Последние добавляют, что Юрий Стельмашенко на эту должность продвигал шведский бизнесмен с российским бэкграундом Карлом Стуреном.
Советовать Ярославу Янушевичу Юрий Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал.
Единственным опытом Юрия Стельмашенко является руководство КП «Гарантия», которое убирало парки. Там он работал десять лет назад.
В 2016 году недолго отвечал за туризм в Херсонской ОГА.
Позже он был и. о. заммэра Херсона и отвечал за ремонт дорог в городе в 2021 году и отметился провальным «ремонтом» площади возле Святодуховского собора.
В подряды тогда активно заходили близкие к Юрию компании, а сам он получал 750% премии от оклада.
Юрий Стельмашенко в начале 10-х годов был в команде Владимира Сальдо, позже работал в структурах Карла Стурена.
Весной 2022 года он мобилизовался в ВСУ и был водителем.
Напомним, 4 августа Ярослав Янушевич был назначен на должность главы Херсонской областной военной администрации.
Журналисты из Херсона пожаловались, что новый глава областной военной администрации Ярослав Янушевич игнорирует местные СМИ.
Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко стал советником главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича.
Об этом МОСТ сообщил источник в ОВА и подтвердили люди приближенные к Юрию Стельмашенко.
Последние добавляют, что Юрий Стельмашенко на эту должность продвигал шведский бизнесмен с российским бэкграундом Карлом Стуреном.
Советовать Ярославу Янушевичу Юрий Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал.
Единственным опытом Юрия Стельмашенко является руководство КП «Гарантия», которое убирало парки. Там он работал десять лет назад.
В 2016 году недолго отвечал за туризм в Херсонской ОГА.
Позже он был и. о. заммэра Херсона и отвечал за ремонт дорог в городе в 2021 году и отметился провальным «ремонтом» площади возле Святодуховского собора.
В подряды тогда активно заходили близкие к Юрию компании, а сам он получал 750% премии от оклада.
Юрий Стельмашенко в начале 10-х годов был в команде Владимира Сальдо, позже работал в структурах Карла Стурена.
Весной 2022 года он мобилизовался в ВСУ и был водителем.
Напомним, 4 августа Ярослав Янушевич был назначен на должность главы Херсонской областной военной администрации.
Журналисты из Херсона пожаловались, что новый глава областной военной администрации Ярослав Янушевич игнорирует местные СМИ.