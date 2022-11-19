Президент Украины Владимир Зеленский создал три военных администрации на освобожденных территориях Николаевской области и назначил их председателей.

Об этом свидетельствуют указы и распоряжения, опубликованные на сайте Офиса Президента.

Владимир Зеленский подписал указы о создании Снигиревской городской военной администрации, Гороховской сельской военной администрации Баштанского района и Первомайской поселковой военной администрации Николаевского района.

Главой Снигиревской администрации, согласно распоряжению президента, стал Иван Кухта, Первомайскую возглавил Максим Каравай, а Гороховскую — Радион Завадский.

Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.