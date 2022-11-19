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Президент Украины Владимир Зеленский создал три военных администрации на освобожденных территориях Николаевской области и назначил их председателей.
Об этом свидетельствуют указы и распоряжения, опубликованные на сайте Офиса Президента.
Владимир Зеленский подписал указы о создании Снигиревской городской военной администрации, Гороховской сельской военной администрации Баштанского района и Первомайской поселковой военной администрации Николаевского района.
Главой Снигиревской администрации, согласно распоряжению президента, стал Иван Кухта, Первомайскую возглавил Максим Каравай, а Гороховскую — Радион Завадский.
Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
В то же время, стало известно, что будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.
Президент Украины Владимир Зеленский создал три военных администрации на освобожденных территориях Николаевской области и назначил их председателей.
Об этом свидетельствуют указы и распоряжения, опубликованные на сайте Офиса Президента.
Владимир Зеленский подписал указы о создании Снигиревской городской военной администрации, Гороховской сельской военной администрации Баштанского района и Первомайской поселковой военной администрации Николаевского района.
Главой Снигиревской администрации, согласно распоряжению президента, стал Иван Кухта, Первомайскую возглавил Максим Каравай, а Гороховскую — Радион Завадский.
Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
В то же время, стало известно, что будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.