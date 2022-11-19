Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в селе Киселевка разрушен российсими обстрелами. В здании отсутствует крыша, дождем и усыпанной штукатуркой уничтожены старейшие иконы.

Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказал настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Александр.

Впервые после деоккупации Киселевки отец Александр попал в село 12 ноября. Первое, что увидел — храм изуродован обстрелами, уцелело всего несколько стен, крыши нет.

— Есть комната, где сохранились наши литургические вещи. В частности, чаша для «крови Господней». Узнали от нашей прихожанки, что она там, прежде чем загорелся храм, спрятала наши иконы, образы, которые были в центральной части. Большинство образов мы спасли, но основную часть уничтожили дожди, многие уничтожили полевые мыши, – рассказал отец Александр.

В храме хранились самые старые иконы Божией Матери. Их спасти не удалось. По словам настоятеля прихода, образы несли большую ценность для прихожан.

— Их передали люди, сохранившие эти иконы от уничтожения коммунистической властью. Поэтому у них была такая стоимость. Эти люди скрывали иконы в своих домах, и потом, когда храм уже восстановили, они их принесли сюда. К сожалению, не удалось их спасти. Они были очень засыпаны, дожди их размочили. Они уничтожены, – говорит настоятель.

Храм полностью разрушен и восстановить его невозможно, только построить заново.

– Восстановить его нереально. Надо эти две стенки полностью разобрать и по-новому сделать. Это очень старый храм и так просто уже нельзя соединить новое со стариком. Эти стены склонены и, я думаю, когда дожди пойдут и морозы, эти стены также могут упасть этой зимой, - отметил отец Александр.

Пока храм не отстроят службу в Киселевке, не будут проводить.

8 декабря должно было быть 170 лет возведения храма. Каменная часовня была сооружена в 1852 году.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разрушили каменные кресты на территории Олешковского храма. Территория пригодилась коллаборантам.