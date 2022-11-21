В городе Кременчуг Полтавской области 21 ноября снесли памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Об этом рассказала пресс-секретарь Кременчугского городского совета Юлия Перепелятник, передает Общественное .

Памятник будет находиться на территории коммунального предприятия «Благоустройство Кременчуга».

Демонтировали памятник согласно решению Кременчугского городского совета от 18 ноября «Об организационно-правовых мероприятиях по устранению/перемещению объекта истории – памятника русскому поэту и писателю А.С.Пушкину из публичного пространства г. Кременчуга».

Памятник Пушкину в Кременчуге расположен на бульваре Пушкина, который 18 ноября переименовали в бульвар Украинского Возрождения.

Напомним, в Харькове демонтировали бюст российского поэта Александра Пушкина . Его отправили на хранение.