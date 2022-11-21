Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил званием Герой Украины двух николаевских десантников Виталия Бохонка и Олега Мороза.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Президент вручил «Золотую Звезду» супруге майора Виталия Бохонка. Майор командовал парашютно-десантным батальоном возле Новоселовки Донецкой области. В условиях превосходства живой силы и техники противника батальон под его руководством удержал линию обороны района и не допустил прорыв врага. При наступлении противника Виталий Бохонок организовал слаженное действие минометных расчетов и ротных опорных пунктов, благодаря чему враг не смог занять выгодные позиции. Во время артиллерийского обстрела вблизи населенного пункта Зайцево майор был тяжело ранен и скончался.

В 2014-2022 годах Бохонок служил в 79-й николаевской отдельной десантно-штурмовой бригаде, в апреле 2022 года он возглавил батальон 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Он был полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

"Золотую Звезду» получила мать погибшего Героя Украины сержанта Олега Мороза, который 24 февраля 2022 года остановил продвижение вражеских сил возле населенного пункта Счастья. Рискуя своей жизнью, воин под плотным обстрелом вывел на середину моста через реку Северский Донец автомобиль с большим количеством взрывчатки и взорвал его. Уничтожение моста не позволило противнику захватить город и прорвать линию фронта. 10 июня 2022 года сержант Олег Мороз погиб в бою под Славянском. Олег Мороз родился в Николаеве и служил в 79-й бригаде, был «киборгом», участником обороны Донецкого аэропорта.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский наградил жителя Снигиревки, который помог ВСУ освободить город от оккупантов.