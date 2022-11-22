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На содержание в 2023 году органов местного самоуправления из бюджета Николаева планируют выделить 412 167 000 гривен.
Из них 280 миллионов 841 тысячу гривен планируется направить на заработную плату чиновникам, говорится в обнародованном на сайте Николаевского городского совета проекте бюджета-2023, пишут «НикВести».
В частности, 412 миллионов 167 тысяч гривен будут распределены следующим образом:
Еще 109 миллионов 946 тысяч гривен планируется выделить на содержание исполнительного комитета Николаевского городского совета.
Далее средства распределены между департаментами и управлениями горсовета, а именно:
В то же время увеличение объемов расходов по сравнению с 2022 годом составляет 18 миллионов 535 тысяч гривен (4,7%).
— Расходы на заработную плату запланированы с учетом требований действующего законодательства на уровне 2022 года в общей сумме 280 тысяч 841 тысяча 300 гривен, говорится в сообщении и отмечается, что штатная численность работников на 2023 год предусматривается в количестве 1074 работников.
Напомним, в мэрии Николаева прогнозируют, что доходы бюджета города в следующем году составят 4,8 миллиарда гривен . Расходов запланировали на 300 миллионов больше.
На содержание в 2023 году органов местного самоуправления из бюджета Николаева планируют выделить 412 167 000 гривен.
Из них 280 миллионов 841 тысячу гривен планируется направить на заработную плату чиновникам, говорится в обнародованном на сайте Николаевского городского совета проекте бюджета-2023, пишут «НикВести».
В частности, 412 миллионов 167 тысяч гривен будут распределены следующим образом:
Еще 109 миллионов 946 тысяч гривен планируется выделить на содержание исполнительного комитета Николаевского городского совета.
Далее средства распределены между департаментами и управлениями горсовета, а именно:
В то же время увеличение объемов расходов по сравнению с 2022 годом составляет 18 миллионов 535 тысяч гривен (4,7%).
— Расходы на заработную плату запланированы с учетом требований действующего законодательства на уровне 2022 года в общей сумме 280 тысяч 841 тысяча 300 гривен, говорится в сообщении и отмечается, что штатная численность работников на 2023 год предусматривается в количестве 1074 работников.
Напомним, в мэрии Николаева прогнозируют, что доходы бюджета города в следующем году составят 4,8 миллиарда гривен . Расходов запланировали на 300 миллионов больше.