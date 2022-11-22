На содержание в 2023 году органов местного самоуправления из бюджета Николаева планируют выделить 412 167 000 гривен.

Из них 280 миллионов 841 тысячу гривен планируется направить на заработную плату чиновникам, говорится в обнародованном на сайте Николаевского городского совета проекте бюджета-2023, пишут «НикВести».

В частности, 412 миллионов 167 тысяч гривен будут распределены следующим образом:

Администрация Центрального района 20 миллионов 957 тысяч гривен ;

Администрация Ингульского района 19 миллионов 950 тысяч гривен ;

Администрация Заводского района 17 миллионов 724 тысячи гривен ;

Администрация Корабельного района 16 миллионов 272 тысячи гривен.

Еще 109 миллионов 946 тысяч гривен планируется выделить на содержание исполнительного комитета Николаевского городского совета.

Далее средства распределены между департаментами и управлениями горсовета, а именно:

Департамент труда и соцзащиты населения – 65 миллионов 117 тысяч гривен ;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства – 30 миллионов гривен ;

Департамент финансов – 16 миллионов 808 тысяч гривен ;

Департамент по предоставлению административных услуг – 28 миллионов 164 тысяч гривен ;

Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий – 7 миллионов 419 тысяч гривен ;

Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции – 10 миллионов 866 тысяч гривен ;

Управление образования – 7 миллионов 214 тысяч гривен ;

Управление здравоохранения – 5 миллионов 569 тысяч гривен ;

Управление по культуре и охране культурного наследия – 3 миллиона 809 тысяч гривен;

Управление по делам физической культуры и спорта – 2 миллиона 514 тысяч гривен ;

Департамент архитектуры и градостроительства – 10 миллионов 579 тысяч гривен ;

Управление земельных ресурсов – 10 миллионов 365 тысяч гривен ;

Управление коммунального имущества - 6 миллионов 703 тысяч гривен ;

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения – 8 миллионов 66 тысяч гривен ;

Управление капитального строительства – 16 миллионов 838 тысяч гривен ;

Управление государственного архитектурно-строительного контроля – 6 миллионов 270 тысяч гривен.

В то же время увеличение объемов расходов по сравнению с 2022 годом составляет 18 миллионов 535 тысяч гривен (4,7%).

— Расходы на заработную плату запланированы с учетом требований действующего законодательства на уровне 2022 года в общей сумме 280 тысяч 841 тысяча 300 гривен, говорится в сообщении и отмечается, что штатная численность работников на 2023 год предусматривается в количестве 1074 работников.

Напомним, в мэрии Николаева прогнозируют, что доходы бюджета города в следующем году составят 4,8 миллиарда гривен . Расходов запланировали на 300 миллионов больше.