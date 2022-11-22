В селе Заградовка Херсонской области починили мост через реку Ингулец, соединяющий регион с соседним.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Мост объединяет Кочубеевское территориальное общество с Днепропетровской областью. По этому пути люди могут быстро добраться до Кривого Рога. Криворожские специалисты уже завершили ремонтные работы.

Напомним, ранее спутник Planet Labs зафиксировал уничтоженный понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.