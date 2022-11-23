В Николаевской области открываются «Пункти Незламності» – место, куда каждый можно будет прийти при длительном отключении электроэнергии.

Пока в области уже развернуто 28 таких пунктов, будут еще, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В «Пунктах Незламності», несмотря на отключение электроэнергии, предполагается наличие: тепла, воды, освещения, интернета, питания для мобильных, места отдыха, аптечки, обеспечения мам и детей. В планах оборудовать все пункты системами спутниковой связи Starlink.

Он сообщил, что также готов сайт с имеющимися ПН, где каждый может найти самый близкий для себя и должен это уже сделать: nezlamnist.gov.ua. А бизнес, по этой же ссылке, сможет подать заявку для обустройства своего ПН.

Напомним, в Николаевской области объекты критической инфраструктуры уже начали переводить на резервное питание, в частности больницы, сообщил Председатель областной военной администрации Виталий Ким.