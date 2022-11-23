В результате серии ракетных ударов российских войск по Украине населенные пункты Николаевской области остались без электроэнергии. В настоящее время местные власти работают над восстановлением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры.

О первых результатах преодоления последствий ударов по энергетике сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, на Николаевщине уже удалось восстановить генерацию мощностью 10 МВт, что позволило заживить электроэнергией критическую инфраструктуру, в частности, учреждения здравоохранения.

— Теперь смогли восстановить 10 МВт генерации. Включаем последовательно критическую инфраструктуру. Должно хватить на центр, если экономно, – написал Виталий Ким.

Приблизительно в 17:00 была попытка присоединить к питанию также бытовых потребителей, однако, как сообщают читатели НикВесты, за 10 минут свет снова исчез.

- На центр не хватает пока электричества, - написал впоследствии Виталий Ким.

Сегодня, 23 ноября, по Украине было нанесено 67 ракетных ударов, в том числе по объектам энергетики. Есть погибшие и раненые, количество которых уточняется.

Напомним, из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка , из-за чего у многих абонентов выключился свет.

В течение дня во всех регионах Украины также происходят аварийные отключения . Также энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены .