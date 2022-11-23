В результате ракетных ударов обесточены участки железной дороги в ряде регионов Украины. «Укрзалізниця» предупредила о возможной задержке поездов.

Об этом компания сообщила в Telegram.

— В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру есть обесточенные участки в столице, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Киеве приостановлено движение кольцевой электрички.

Как сообщалось, сегодня днем, 23 ноября, Киев подвергся ракетным обстрелам. Пока известно о попадании в объект критической инфраструктуры.

Из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка, из-за чего у многих абонентов выключился свет.