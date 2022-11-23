Все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены. Причиной этого является разрушение электросетей.

Об этом сообщил спикер «Энергоатома» Леонид Олейник в комментарии РБК-Украина.

– Да. Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию, - сказал Леонид Олейник.

Как сообщалось, сегодня днем, 23 ноября, Киев подвергся ракетным обстрелам. Пока известно о попадании в объект критической инфраструктуры.

Из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка, из-за чего у многих абонентов выключился свет.

В настоящее время во всех регионах Украины происходят аварийные отключения.