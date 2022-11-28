В освобожденной Снегиревке Николаевской области на мине подорвался гражданский. Пострадавший находится в реанимации.

Об этом сообщает глава городской военной администрации Иван Кухта.

По его словам, российские оккупанты покинули взрывное устройство в подвале многоэтажки.

— Снова есть очередной несчастный случай! В городе Снегиревка на ул. 30 лет Победы гражданское лицо подорвалось на мине, сейчас находится в реанимации, – отметил Иван Кухта.

Он призвал жителей освобожденных от оккупантов территорий быть осмотрительными. Работы по разминированию деоккупированных территорий до сих пор не завершились.

Ранее сообщалось, что в Снегиревке Николаевской области во время работ по разминированию территорий на мини взорвались двое работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Один из них погиб, другой травмирован.

Напомним, освобожденные территории бывшего Снигиревского района очень сильно заминированы. Глава местной военной администрации Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.