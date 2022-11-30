В посольстве Украины в Мадриде 30 ноября раздался взрыв. Один из сотрудников получил травмы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на испанскую полицию.

Взрыв произошел, когда работник посольства распаковал конверт. Он получил легкие ранения.

По информации испанского агентства Efe, в больницу сотрудник посольства прибыл собственным ходом. Вскоре после этого его выписали.

Конверт, по данным источников журналистов в полиции, был адресован послу, но его не пропустили через сканер, а открыли охранники в саду посольства.

Информация о пожаре на территории посольства поступила в полицию в 14.30 по Киеву.

Полиция активировала антитеррористический протокол и оцепила территорию, где расположено посольство. На место также отправилось спецподразделение по обезвреживанию взрывчатки и другие подразделения полиции.

Спикер Министерства иностранных дел Украины подтвердил взрыв в посольстве в Мадриде. МИД поручил ужесточить охрану всех украинских посольств. Также дипломаты призвали власти Испании срочно расследовать это нападение.